Дворовые игры будут проводить для детей Иркутской области в июле и августе

Дети Иркутской области смогут принять участие в таких играх как: лапта, городки, резиночка, футбол, волейбол и многие другие. Целью данного мероприятия является популяризация активного образа жизни и знакомство ребят со сверстниками. Помогут в проведении игр 24 специально обученных инструктора подросткового возраста, начиная с 15 лет. «Выходи гулять во двор» будет проводиться на протяжении двух летних месяцев. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Дворовые игры способствуют живому общению, учат поиску компромиссов, дают возможность завести новых друзей и интересно провести лето, — отметила министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.
Игры пройдут в Иркутском, Балаганском, Боханском, Качугском, Аларском, Тулунском, Слюдянском, Куйтунском районах, а также в городе Усолье-Сибирском и Тулуне.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два новых хоккейных корта появятся в 2024 году в Иркутске. К строительству первого уже приступили, по второму проект еще должен пройти согласование с местными жителями.