Дворовые игры будут проводить для детей Иркутской области в июле и августе

Дети Иркутской области смогут принять участие в таких играх как: лапта, городки, резиночка, футбол, волейбол и многие другие. Целью данного мероприятия является популяризация активного образа жизни и знакомство ребят со сверстниками. Помогут в проведении игр 24 специально обученных инструктора подросткового возраста, начиная с 15 лет. «Выходи гулять во двор» будет проводиться на протяжении двух летних месяцев. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.