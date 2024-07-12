Белгидромет объявил красный уровень опасности на субботу

«В дневные часы 13 июля (суббота) во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +35 +37°С. В Минске максимальная температура воздуха достигнет +35°С», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики предупреждали, что в выходные в республику из южной Европы придут тропические воздушные массы. Это обеспечит высокую температуру воздуха по всей стране.
Согласно прогнозу, в субботу теплее всего в стране будет в Гомеле, где будет наблюдаться +35..+37°С, а «холоднее всего» в Витебске — от +30 до +32°С.
Небольшое облегчение могут принести кратковременные дожди и грозы, но с высокой температурой воздуха это станет дополнительным фактором для повышенной влажности. При этом атмосферное давление днем будет снижаться.