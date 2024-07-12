Beastie Boys судятся с рестораном из-за использования их хита Sabotage в рекламе

Американская группа Beastie Boys подала в суд на компанию Brinker International, владеющую сетью ресторанов Chili’s Grill and Bar. Истцы заявляют, что в рекламе заведения неправомерно использовалась пародия на известный трек коллектива Sabotage (1994).
В коммерческом видеоролике Chili's трое героев в париках и с накладными усами в духе 70-х крадут из гриль-бара ингредиенты. По мнению Beastie Boys, это явная отсылка к клипу на Sabotage, которая создает ложное впечатление, будто коллектив поддерживает ресторан.
Истцы требуют около 150 тысяч долларов компенсации и удаления рекламы, сообщает NME. Коллектив хочет, чтобы суд запретил Brinker International использовать их треки для будущих видео.
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