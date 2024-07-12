Beastie Boys судятся с рестораном из-за использования их хита Sabotage в рекламе

В коммерческом видеоролике Chili's трое героев в париках и с накладными усами в духе 70-х крадут из гриль-бара ингредиенты. По мнению Beastie Boys, это явная отсылка к клипу на Sabotage, которая создает ложное впечатление, будто коллектив поддерживает ресторан.