Ричмонд
+24°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Beastie Boys судятся с рестораном из-за использования их хита Sabotage в рекламе

Американская группа Beastie Boys подала в суд на компанию Brinker International, владеющую сетью ресторанов Chili’s Grill and Bar. Истцы заявляют, что в рекламе заведения неправомерно использовалась пародия на известный трек коллектива Sabotage (1994).

Источник: Звук

Американская группа Beastie Boys подала в суд на компанию Brinker International, владеющую сетью ресторанов Chili’s Grill and Bar. Истцы заявляют, что в рекламе заведения неправомерно использовалась пародия на известный трек коллектива Sabotage (1994).

В коммерческом видеоролике Chili's трое героев в париках и с накладными усами в духе 70-х крадут из гриль-бара ингредиенты. По мнению Beastie Boys, это явная отсылка к клипу на Sabotage, которая создает ложное впечатление, будто коллектив поддерживает ресторан.

Истцы требуют около 150 тысяч долларов компенсации и удаления рекламы, сообщает NME. Коллектив хочет, чтобы суд запретил Brinker International использовать их треки для будущих видео.

Ранее рэпершу Карди Би обвинили в плагиате.