В Японии приняли закон, призывающий жителей смеяться хотя бы один раз в день

Парламент японской префектуры Ямагата принял постановление, призывающее жителей смеяться хотя бы один раз в день для укрепления здоровья.
Постановление, проект которого представила Либерально-демократическая партия, было принято 5 июля.
В документе жителей префектуры Ямагата призывают смеяться как минимум раз в день, чтобы «укреплять физическое и психологическое здоровье». Кроме того, в постановлении содержится призыв к работодателям «создавать на рабочем месте атмосферу, наполненную смехом».
Авторы закона ссылались на исследования медицинского факультета Унивесистета Ямагата, которое показало, что часто смеющиеся люди имеют более низкий риск ранней смерти.
Местный парламент также объявил восьмой день каждого месяца «днем, когда жители могут укреплять здоровье посредством смеха».
Постановление раскритиковали некоторые депутаты префектурного собрания. В частности, Сатору Исигуро заявил, что «нельзя ущемлять права тех, кому трудно смеяться из-за болезни или по другим причинам».
«Смеяться или не смеяться — одно из основных прав человека, гарантированных Конституцией», — заявил депутат-коммунист Тору Сэки.