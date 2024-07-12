В Японии приняли закон, призывающий жителей смеяться хотя бы один раз в день

В документе жителей префектуры Ямагата призывают смеяться как минимум раз в день, чтобы «укреплять физическое и психологическое здоровье». Кроме того, в постановлении содержится призыв к работодателям «создавать на рабочем месте атмосферу, наполненную смехом».