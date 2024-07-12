Сильный ветер до 15 м/с прогнозируется завтра в Казани

В выходные дни татарстанцев ждет сухая погода, максимальная температура воздуха составит +28 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Завтра в Казани синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков, местами ветер может усилиться до 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +10..+12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +24..+26 градусов.
В воскресенье, 14 июля, вероятность осадков в Татарстане будет по-прежнему небольшой. Ночные температуры ожидаются в пределах +10..+15 градусов, днем воздух прогреется до +23..+28 градусов.
По предварительному прогнозу, в начале следующей недели из-за близости атмосферных фронтов местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ожидается повышение температуры, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +25..+30 градусов.