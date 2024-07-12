Школьница из Ташкента завоевала Гран-при на фестивале «Славянский базар». Видео

Награду Ясмине вручил сам президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр культуры Озодбек Назарбеков.
«От всей души поздравляю с этим успехом родных Ясмины, учителей, коллектив Детской школы музыки и искусств № 1 Ташкента! Желаю Ясмине больших успехов в учебе и творческой деятельности», — подчеркнул министр.
Глава минкультуры отметил, что в Узбекистане много талантливых детей, как Ясмина, которые в будущем обязательно внесут достойный вклад в прославление нашей страны на престижных международных конкурсах.