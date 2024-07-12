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Школьница из Ташкента завоевала Гран-при на фестивале «Славянский базар». Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ученица Ташкентской детской школы музыки и искусств № 1 Ясмина Хусниддинова завоевала Гран-при Международного детского музыкального конкурса, организованного в рамках фестиваля искусств «Славянский базар», который проходит в Витебске, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Награду Ясмине вручил сам президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр культуры Озодбек Назарбеков.

«От всей души поздравляю с этим успехом родных Ясмины, учителей, коллектив Детской школы музыки и искусств № 1 Ташкента! Желаю Ясмине больших успехов в учебе и творческой деятельности», — подчеркнул министр.

Глава минкультуры отметил, что в Узбекистане много талантливых детей, как Ясмина, которые в будущем обязательно внесут достойный вклад в прославление нашей страны на престижных международных конкурсах.