Яровая: все связанные с нелегальной миграцией преступления отнесут к тяжким

По словам госпожи Яровой, Госдумой разработано три больших законопроекта. Они касаются именно процедур, которые передаются органам внутренних дел, по упрощению выдворения при нежелательном пребывании на территории страны. «Все формы содействия нелегальной миграции, будь то незаконная регистрация, подделка документов, будут серьезным образом изменены в своей оценке и в санкциях. Это будет иметь высокий порог ответственности с тем, чтобы пресекать эти преступления», — сказала вице-спикер.