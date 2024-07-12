Яровая: все связанные с нелегальной миграцией преступления отнесут к тяжким

«Сегодня мы договорились о том, что в течение недели все уполномоченные министерства, все правоохранители, все службы дадут нам обратную связь по проекту закона, который разработан депутатами Государственной думы и касается нескольких важнейших направлений», — заявила вице-спикер на заседании рабочей группы по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики (цитата по ТАСС).
По словам госпожи Яровой, Госдумой разработано три больших законопроекта. Они касаются именно процедур, которые передаются органам внутренних дел, по упрощению выдворения при нежелательном пребывании на территории страны. «Все формы содействия нелегальной миграции, будь то незаконная регистрация, подделка документов, будут серьезным образом изменены в своей оценке и в санкциях. Это будет иметь высокий порог ответственности с тем, чтобы пресекать эти преступления», — сказала вице-спикер.
«Никаких спекуляций, злоупотреблений в этом вопросе быть не может. Это касается вопроса безопасности и межнационального мира и согласия», — отметила Ирина Яровая. Кроме того, в настоящее время рабочая группа занимается инициативами, направленными на регулирование трудовой миграции.
МВД России 8 июля предложило прописать возможность выдворения иностранцев за правонарушения еще в 20 статьях КоАП. Большая часть из этих статей, как пояснили в ведомстве, направлена на охрану общественного порядка и безопасности, а также на противодействие экстремистским проявлениям. Сейчас выдворение предусмотрено в 22 статьях КоАП. Речь в них среди прочего идет про правонарушения в части оборота наркотиков, пропаганды нетрадиционных ценностей, защиты госграницы.
В начале июля министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами, в 2024 году сократилось почти на 8%. Глава МВД считает, что в России удалось добиться снижения преступности со стороны иностранцев.