Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«КазАвтоЖол» заявил о запретах для грузовиков на трассах

Национальная компания «КазАвтоЖол» 12 июля 2024 года напомнила про ограничения на движение грузовых автомобилей в летний период. Они действуют с 1 июня по 31 августа и с 1 июня по 15 августа. Все зависит от региона, сообщает Zakon.kz.

Источник: pxhere

К примеру, уточняют специалисты, с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 25 ограничения действуют в:

  • Алматинская область;
  • Атырауская область;
  • Жамбылская область;
  • Карагандинская область;
  • Кызылординская область;
  • Туркестанская область;
  • Мангистауская область.

Для областей с более коротким периодом ограничений, они действуют с 1 июня по 15 августа с 11:00 до 21:00 (при температуре воздуха выше 25°C) в:

  • Акмолинская область;
  • Актюбинская область;
  • Восточно-Казахстанская область;
  • Западно-Казахстанская область;
  • Карагандинская область;
  • Костанайская область;
  • Павлодарская область;
  • Северо-Казахстанская область.

«Основной причиной введения таких ограничений является необходимость предотвращения разрушения асфальтового покрытия дорог, которое подвержено деформациям при высокой температуре».

Пресс-служба АО «НК “КазАвтоЖол”

9 июля стало известно, что по дорогам Казахстана планируют ввести ограничения для движения грузовиков с 2025 года. По словам министра транспорта Марата Карабаева, крайне важно сохранить построенные и сданные в эксплуатацию дороги на должном уровне.