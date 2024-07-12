«КазАвтоЖол» заявил о запретах для грузовиков на трассах

К примеру, уточняют специалисты, с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 25 ограничения действуют в:
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- Карагандинская область;
- Кызылординская область;
- Туркестанская область;
- Мангистауская область.
Для областей с более коротким периодом ограничений, они действуют с 1 июня по 15 августа с 11:00 до 21:00 (при температуре воздуха выше 25°C) в:
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область.
«Основной причиной введения таких ограничений является необходимость предотвращения разрушения асфальтового покрытия дорог, которое подвержено деформациям при высокой температуре».
9 июля стало известно, что по дорогам Казахстана планируют ввести ограничения для движения грузовиков с 2025 года. По словам министра транспорта Марата Карабаева, крайне важно сохранить построенные и сданные в эксплуатацию дороги на должном уровне.