«КазАвтоЖол» заявил о запретах для грузовиков на трассах

Национальная компания «КазАвтоЖол» 12 июля 2024 года напомнила про ограничения на движение грузовых автомобилей в летний период. Они действуют с 1 июня по 31 августа и с 1 июня по 15 августа. Все зависит от региона, сообщает Zakon.kz.