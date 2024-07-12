Эпидемиологи ограничили купание на 28 пляжах

На текущей неделе органами саннадзора обследовали 364 зоны рекреации, были проведены исследования более 930 проб воды, из которых 41 не соответствовала нормативам. В результате ограничения на купание коснулись 28 пляжей.
Брестская область
приостановлено купание детей и взрослых на двух пляжах Ляховичского района (на реке Ведьма в Ляховичах, водоеме оздоровительного лагеря «Чайка» в деревне Головинцы).
Витебская область
запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта в Полоцке (место отдыха на левом берегу Западной Двины) и Новополоцке (зоны рекреации на Западной Двине в районе моста, в районе спасательной станции по улице Парковой).
Гомельская область
- запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта в Гомеле (пляжи Каскад-1 и Каскад-2), Светлогорске (пляж на Березине), горпоселке Паричи (пляж на Березине), в трех зонах рекреации на Соже в Гомельском районе (на набережной, а также в районе улице Речной поселка Ченки, в районе садоводческого товарищества «Скиток-2»).
- приостановлено купание детей и взрослых на городском пляже в Речице на Днепре.
- ограничено купание детей в Светлогорске (пляж на берегу Светлогорского водохранилища), Жлобине (пляж на Днепре в районе парка культуры и отдыха «Приднепровский»), Рогачеве (центральный городской пляж на Днепре).
Гродненская область
- запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта на пруду в горпоселке Большая Берестовица.
- приостановлено купание детей и взрослых на пляже лесопарка «Урочище Лососно» на Немане в Гродно.
Могилевская область
- запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта в Могилеве (городской пляж на Днепре, зона рекреации на пруду Броды), Могилевском районе (пляж на Днепре в агрогородке Полыковичи), Дрибине (на участке реки Проня ниже автомобильного моста), Шкловском районе (городской пляж на правом берегу Днепра вблизи ледовой арены, пляж на пруду возле деревни Путники).
- приостановлено купание детей и взрослых на Святом озере в Могилеве.
- ограничено купание детей в Могилевском (водохранилище в агрогородке Вильчицы), Чаусском (водохранилище Рудея в районе агрогородка Горбовичи), Дрибинском районах (пруд «Запольский» вблизи агрогородка Рясно).
При этом на основании лабораторных исследований сняты ограничения по купанию в пляжной зоне реки Вызенка в горпоселке Красная Слобода (Солигорский район), в зоне рекреации на пруду «Верхний» в Горках (Могилевская область).