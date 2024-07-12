«Гроза и ветер до 24 м/с»: в Калининградской области объявили штормовое предупреждение

В Калининградской области объявили штормовое предупреждение. Ухудшение погоды прогнозируют в субботу, 13 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.
«Утром и днём 13 июля на территории Калининградской области синоптики прогнозируют грозу, ливень, местами град. Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду», — говорится в публикации.
Во время грозы запрещено купаться в водоёмах, выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.