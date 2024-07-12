Похороны с плевком на могилу: каким получился альбом Эминема The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)

На пластинке также есть отдельная песня, обращенная к единственной биологической дочери артиста Хейли, — Temporary. В самом начале Эминем заявляет, что этот трек для нее на тот день, когда его не станет. Музыкант утешает свою дочь, прося ее позаботиться о своих сестрах Алайне и Стиви, а также о дяде Нейте. Особенно трогательным Temporary делают вставки записей разговоров Эминема с еще маленькой Хейли.