Похороны с плевком на могилу: каким получился альбом Эминема The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)

Образ Слим Шейди неразрывно связан с восприятием Эминема в поп-культуре. Белая оверсайз-футболка, обесцвеченные волосы, широкие джинсы и неполиткорректные высказывания — с таким набором музыкант пришел к большой славе в конце 90-х. Шейди проходит лейтмотивом через множество прорывных треков в карьере Эминема вроде My Name Is (1999), The Real Slim Shady (2000), Without Me (2002) и многих других.