Похороны с плевком на могилу: каким получился альбом Эминема The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)

Легенда хип-хоп-индустрии Эминем выпустил свой первый полноформатник за последние четыре года, не считая сборника лучших треков Curtain Call 2 (2022) и расширенного переиздания The Marshall Mathers LP2 (2023). Уже по названию альбома The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) можно понять, что это не рядовая пластинка. В этой работе музыкант хоронит свое альтер-эго Слим Шейди, появившееся на свет в 1997 году.
Образ Слим Шейди неразрывно связан с восприятием Эминема в поп-культуре. Белая оверсайз-футболка, обесцвеченные волосы, широкие джинсы и неполиткорректные высказывания — с таким набором музыкант пришел к большой славе в конце 90-х. Шейди проходит лейтмотивом через множество прорывных треков в карьере Эминема вроде My Name Is (1999), The Real Slim Shady (2000), Without Me (2002) и многих других.
У самого же артиста ассоциации со своим альтер-эго далеко не самые приятные: в частности, с периодом активной деятельности Слим Шейди рэпер связывает свою зависимость от запрещенных веществ, а также депрессию и провал в качестве отца. Окончательно побороть аддикцию Эминему удалось в 2008 году, но избавиться от альтер-эго оказалось сложнее.
Музыкант уже не раз пытался «убить» своего героя, например, в треках When I'm Gone (2005) и My Darling (2009), однако окончательно поставить точку в истории скандального двойника Эминему все никак не удавалось.
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Возвращаемся к The Death of Slim Shady (Coup De Grâce). В своем свежем полноформатнике рэпер решил нанести альтер-эго завершающий смертельный удар (так буквально переводится Coup De Grâce — прим. ред.). Серьезность своих намерений артист продемонстрировал, выпустив в преддверии релиза некролог Слим Шейди и устроив кровавую расправу над ним в клипе Tobey.
На протяжении всего альбома рэпер раскрывает темные стороны своего альтер-эго, параллельно успевая высказаться в адрес «фанатов», которые заливают своих кумиров хейтом, если те выпустили что-то отличное от их более раннего творчества. Он также неоднократно проходится по Gen Z, поколению зумеров, насмехается над культурой отмены, чрезмерной толерантностью и говорит еще множество вещей, за которые вполне может присоединиться к Канье Уэсту на скамейке неугодных артистов.
Эминем много рассказывает о пережитой зависимости, а также о ее пагубных последствиях. В конце альбома, в треке Somebody Save Me, он просит прощения у своих близких: у дочерей, важные моменты взросления которых пропустил из-за загулов, и у младшего брата, от которого отдалился и детям которого не смог стать хорошим дядей.
На пластинке также есть отдельная песня, обращенная к единственной биологической дочери артиста Хейли, — Temporary. В самом начале Эминем заявляет, что этот трек для нее на тот день, когда его не станет. Музыкант утешает свою дочь, прося ее позаботиться о своих сестрах Алайне и Стиви, а также о дяде Нейте. Особенно трогательным Temporary делают вставки записей разговоров Эминема с еще маленькой Хейли.
Так что несмотря на кровавое видеосопровождение, показательный плевок на могилу альтер-эго и обилие едких строк в адрес молодого поколения, невольно напоминающих мем «дед опять забыл выпить таблетки», Эминем выпустил очень личный и болезненный альбом. Пластинка определенно найдет отклик у борющихся или уже поборовших свои зависимости, а также у людей, пострадавших от деструктивного поведения близких.
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