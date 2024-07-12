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В Уфе движение по объектам «Южных ворот» запустят в конце августа

В Уфе движение по объектам «Южных ворот» запустят в конце августа.

Источник: Пресс-служба мэрии Уфы

Движение по объектам «Южных ворот» планируют запустить в конце августа, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

На данный момент степень готовности объектов строительства улицы Генерала Рыленко, транспортной развязки на пересечении улиц Пугачева и Генерала Рыленко очень высокая, отметили в муниципалитете. По ним движение автомобилей планируют запустить в конце августа 2024 года, а по улице Пугачева движение будет открыто по правому боковому проезду.

Контракты по четырем объектам «Южных ворот» продлили из-за затянувшихся процессов по выкупу в муниципальную собственность отдельных объектов недвижимости.

«В рамках этого проекта изъятию подлежали 144 объекта недвижимости, принадлежащие более 400 собственникам. С каждым собственником нашими юристами была проведена большая работа», — заявил замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов.

По трем объектам процедуры по выкупу недвижимости завершены, по одному объекту материалы нескольких собственников рассматриваются в суде. В ближайшее время ожидается завершение рассмотрения этих дел.

Весь комплекс работ на объектах планируется завершить до конца текущего года. Напомним, эти объекты возводятся к 450-летию Уфы.