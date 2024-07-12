В Уфе движение по объектам «Южных ворот» запустят в конце августа.

На данный момент степень готовности объектов строительства улицы Генерала Рыленко, транспортной развязки на пересечении улиц Пугачева и Генерала Рыленко очень высокая, отметили в муниципалитете. По ним движение автомобилей планируют запустить в конце августа 2024 года, а по улице Пугачева движение будет открыто по правому боковому проезду.