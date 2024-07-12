В Мексике улицы городов заполонили крокодилы

Федеральное управление по охране окружающей среды совместно с сотрудниками гражданской обороны и пожарными предприняло операцию по отлову рептилий.
За две недели было поймано 206 особей.
Власти предупредили, что в связи с выходом из берегов рек и водохранилищ, а также перенаселенностью некоторых лагун крокодилы могут продолжать появляться в городах.
Пойманные особи были выпущены в безопасные для людей места.
Сильные дожди, вызванные тропическим штормом «Альберто» и ураганом «Берил», усугубили ситуацию, вынудив крокодилов покинуть свои привычные места обитания в поисках пищи.