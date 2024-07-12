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В Мексике улицы городов заполонили крокодилы

В результате обильных осадков, обрушившихся на северо-восток Мексики в конце июня и начале июля, более 200 крокодилов покинули свои естественные места обитания и вышли на улицы городов. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

Федеральное управление по охране окружающей среды совместно с сотрудниками гражданской обороны и пожарными предприняло операцию по отлову рептилий.

За две недели было поймано 206 особей.

Власти предупредили, что в связи с выходом из берегов рек и водохранилищ, а также перенаселенностью некоторых лагун крокодилы могут продолжать появляться в городах.

Пойманные особи были выпущены в безопасные для людей места.

Сильные дожди, вызванные тропическим штормом «Альберто» и ураганом «Берил», усугубили ситуацию, вынудив крокодилов покинуть свои привычные места обитания в поисках пищи.