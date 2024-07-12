Какой пульс считается нормальным для женщин и мужчин, нормы пульса по возрасту и причины отклонений

Пульс — важный диагностический показатель состояния сердца и сосудов. Он может говорить о проблемах со здоровьем, при которых необходимо обратиться к врачу. Существует усредненная норма пульса для взрослого человека, однако она допускает множество вариаций. Частота сердечных сокращений в состоянии покоя может быть разной у мужчин и женщин, она меняется с возрастом и во многом зависит от образа жизни. О физиологии человеческого пульса и его нормах для разных полов и возрастов — в материале «Газеты.Ru».