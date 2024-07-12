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В очереди на Крымский мост стоят почти 600 автомобилей — ожидание 2 часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту за два часа выросла на с 318 до 590 автомобилей. Ожидание составляет около двух часов, сообщает Telegram-канал оперативно информации о ситуации на мосту.

Источник: РИА "Новости"

«В 15:00 в очереди со стороны Керчи находится 590 транспортных средств. Ожидание около 2 часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.

Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.