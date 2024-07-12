Лукашенко на «Славянском базаре» вручил премии СГ в литературе и искусстве

В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что попытки Запада отменить культуру России провалились. Она подчеркнула, что всё, чего удалось добиться Западу, — отменить пару концертов и вычеркнуть из программы российских классиков. При этом у европейских стран не получилось развернуть весь мир против РФ.