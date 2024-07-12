Проезд по улице Саптаева перекроют в Алматы

Так, с 5 июля по 15 сентября 2024 года закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова, а с 3 июля по 15 сентября — от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.