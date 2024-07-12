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Дожди и грозы: погода в Алматы и Астане на выходные

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане и Алматы в выходные дни и понедельник, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +24°

Прогноз погоды в Астане

13 июля в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 31−33 тепла.

14 июля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 31−33 тепла.

15 июля переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 28−30 тепла.

Прогноз погоды в Алматы

13 июля в городе прогнозируется переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 31−33 тепла.

14—15 июля переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 31−33 тепла.