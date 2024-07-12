Дожди и грозы: погода в Алматы и Астане на выходные

Прогноз погоды в Астане
13 июля в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 31−33 тепла.
14 июля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 31−33 тепла.
15 июля переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 28−30 тепла.
Прогноз погоды в Алматы
13 июля в городе прогнозируется переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 31−33 тепла.