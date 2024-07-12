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Умер музыкант Дейв Логгинс, известный по хиту Please Come to Boston

Американский автор и исполнитель Дейв Логгинс скончался в хосписе в Нэшвилле в возрасте 76 лет. Его самые известные композиции — Please Come to Boston (1974), за которую он был номинирован на «Грэмми», и Augusta — тема для турнира по гольфу «Мастерс».

Источник: Звук

Американский автор и исполнитель Дейв Логгинс скончался в хосписе в Нэшвилле в возрасте 76 лет. Его самые известные композиции — Please Come to Boston (1974), за которую он был номинирован на «Грэмми», и Augusta — тема для турнира по гольфу «Мастерс».

Причина смерти музыканта не раскрывается, передает Billboard.

Дейв Логгинс родился и вырос в Теннесси, но его карьера сложилась в Нэшвилле — негласной столице кантри. Первую известность ему принесла баллада Please Come to Boston, которую впоследствии исполняли многие звезды: Джимми Баффетт, Глен Кэмпбелл, Дэвид Аллан Коу и другие.

Кроме того, Логгинс писал песни для разных артистов: Джонни Кэша, Рибы Макинтайр, Кенни Роджерса, Вилли Нельсона и многих других. В 1995-м его включили в Зал славы авторов песен в Нэшвилле.