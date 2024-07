Умер музыкант Дейв Логгинс, известный по хиту Please Come to Boston

Американский автор и исполнитель Дейв Логгинс скончался в хосписе в Нэшвилле в возрасте 76 лет. Его самые известные композиции — Please Come to Boston (1974), за которую он был номинирован на «Грэмми», и Augusta — тема для турнира по гольфу «Мастерс».