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Как за десять суток: омичам рассказали, насколько мощный ливень накрыл город

К дождю добавились гроза, град и ветер.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +24°
Источник: Om1.ru

На Омск 11 июля обрушился сильный ливень. Он был настолько мощным, что затопил дороги, тротуары, подземные переходы. В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что за 12 часов в городе выпало 21 мм осадков, а это декадная норма (10 суток).

Скорость ветра во время непогоды составила 21−24 метра в секунду. В городе поломало много деревьев, некоторые даже вырвало с корнем. Местами по области и в городе также прошёл град.

Специалисты отмечают, что с 12 по 15 июня в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град, а ветер будет усиливаться до 13−18 метров в секунду. Ночью и по утрам вероятны туманы. При этом сохранится жаркая погода. В дневные часы столбик термометра будет подниматься до +27…+32 градусов, а ночью температура составит от +15 до +20 градусов.