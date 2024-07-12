Как за десять суток: омичам рассказали, насколько мощный ливень накрыл город

Специалисты отмечают, что с 12 по 15 июня в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град, а ветер будет усиливаться до 13−18 метров в секунду. Ночью и по утрам вероятны туманы. При этом сохранится жаркая погода. В дневные часы столбик термометра будет подниматься до +27…+32 градусов, а ночью температура составит от +15 до +20 градусов.