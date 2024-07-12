«Из Польши запрещено вывозить бытовую технику, различную электронику, запчасти». Белорусская таможня прокомментировала запрет Польши на вывоз и ввоз товаров

В ГТК рассказали, что еще одно нововведение польской стороны сейчас коснулось простых граждан. Запрет относится не только к белорусам, но к полякам и другим гражданам, пересекающим польскую границу, как на въезд, так и на выезд. Еще в белорусской таможне перечислили запрещенные к вывозу в Польшу товары, а также к ввозу на ее территорию.