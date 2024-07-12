«Из Польши запрещено вывозить бытовую технику, различную электронику, запчасти». Белорусская таможня прокомментировала запрет Польши на вывоз и ввоз товаров

В Государственном таможенном комитете Беларуси высказались о запрете правительства Польши на ввоз и вывоз через границу некоторых товаров.
В ГТК рассказали, что еще одно нововведение польской стороны сейчас коснулось простых граждан. Запрет относится не только к белорусам, но к полякам и другим гражданам, пересекающим польскую границу, как на въезд, так и на выезд. Еще в белорусской таможне перечислили запрещенные к вывозу в Польшу товары, а также к ввозу на ее территорию.
— Из Польши запрещено вывозить бытовую технику, различную электронику, запчасти, а в Польшу не позволяют ввозить товары белорусского и российского производства, — указали в пресс-службе.
Но есть и послабление, в ГТК говорят, что польские власти допустили перемещение через границу продуктов питания и лекарств для личного пользования.
Отмечается и сохранение проблемы с очередями, в том числе из легковушек и автобусов. Кроме того, польская сторона продолжает неритмично принимать грузовики, которые следуют из Беларуси через погранпункт «Козловичи». Случается, что за один час польские службы оформляют всего два грузовика, а за следующий могут пропустить и 20 фур.
— Кому как повезет. Сейчас в ожидании — 700 машин, — указали в ГТК 12 июля.