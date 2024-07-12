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Три крупнейших района Челябинска останутся без горячей воды с 16 июля

Три крупнейших района Челябинска останутся без горячей воды с 16 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Cо вторника начинается четвертый этап централизованных гидравлических испытаний», — напоминает городская администрация.

Горячую воду отключат в 578 многоквартирных домах, 47 детсадах, 24 учебных и 16 лечебных учреждениях в Калининском, Курчатовском и Центральном районах.

Работы должны быть завершены 30 июля.

Кроме того, по отдельному графику в июле проходят опрессовки в домах, обслуживаемых локальными котельными.

Как отмечают в Управлении ЖКХ, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Калининский район с 16 по 30.07.2024.

Курчатовский район с 16 по 30.07.2024.

Центральный район с 16 по 30.07.2024.

Локальные котельные на июль 2024 года.

ЖКХ