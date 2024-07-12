Немкин: в некоторых регионах РФ начали замедлять работу WhatsApp

«Замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость — так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств», — рассказал собеседник агентства.