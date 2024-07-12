Немкин: в некоторых регионах РФ начали замедлять работу WhatsApp

По его словам, работа мессенджера замедлялась по необходимости.
«Замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость — так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств», — рассказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что какие-либо решения о блокировке мессенджера в стране не принимались.
Ранее в СМИ появилась информация о замедлении скорости видео и ухудшении качества воспроизведения роликов на YouTube с 12 июля.