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Немкин: в некоторых регионах РФ начали замедлять работу WhatsApp

В некоторых из российских регионов уже приходилось замедлять работу WhatsApp, заявил в беседе с РИА Новости член думского комитета по информационной политике Антон Немкин.

Источник: Reuters

По его словам, работа мессенджера замедлялась по необходимости.

«Замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость — так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств», — рассказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что какие-либо решения о блокировке мессенджера в стране не принимались.

Ранее в СМИ появилась информация о замедлении скорости видео и ухудшении качества воспроизведения роликов на YouTube с 12 июля.

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