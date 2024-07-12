Самолет «Суперджет» упал в Подмосковье

16:33.
16:30 ❗️ Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
16:27 Упавший в Подмосковье самолет принадлежал «Газпром авиа», сообщили в транспортной прокуратуре.
16:24 Очевидец рассказал mk.ru о крушении самолета в Подмосковье:
«Все летят по одному курсу, а этот как будто ложился на обочину и шел ниже, чем обычные самолеты. Еще я обратил внимание на какой-то свист, будто он турбину продувал. Но двигатели работали у него. Ни дыма, ни гари не было… Пролетел над нашей деревней, а потом резко вниз пошел и километрах в трех от нас упал. Сразу черный дым пошел, окна задребезжали».
16:21 ❗️ Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета в Подмосковье, сообщили в СК. По данным ведомства, борт летел с завода после ремонта, направлялся во Внуково.
16:19 Mash сообщает, что на борту упавшего под Коломной Sukhoi Superjet 100 находились капитан Е. Булавка, пилот М. Лукманов и бортпроводник В. Харламов.
16:16 В Росавиации сообщили, что расследованием крушения SSJ в Подмосковье займется Межгосударственный авиационный комитет.
16:15 Крушение потерпел самолет SSJ одной из гражданских авиакомпаний, пассажиров на борту не было, сообщает Минпромторг.
В ведомстве добавили, что это не был полностью импортозамещенный Sukhoi Superjet.
16:14 Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet, и попросил жителей сохранять спокойствие.
16:13.
16:11 По данным МЧС, борт упал в лесном массиве. В самолете находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет.
16:10 Разбившийся в Подмосковье самолет был произведен в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом — ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.
16:08 ⚡️ На борту рухнувшего «Суперджета» находились 2 пилота и штурман, сообщил глава Коломны.
16:07 Упавший «Суперджет» потерпел крушение через три часа после технического обслуживания, пишет Baza. Это был его первый полет после ремонта.
16:06 Очевидец крушения самолета рассказал РЕН ТВ, что «Суперджет» резко пошел вниз, пролетев над населенным пунктом в районе сел Апраксино и Кудрявцево. После этого лайнер упал в лесу, и произошел взрыв.
«Черный дым, видать, топливо. Не так долго он горел сам самолет, облако дыма поднялось наверх черного и все. Сейчас там самолеты, вертолеты кружат над этим местом уже», — сообщил мужчина.
16:03 SHOT пишет, что, по уточненной информации, рухнувший самолет «Газпром авиа» вылетал из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково. Место падения в 20 километрах от точки взлета.
16:00.
15:56 ❗️ Разбившийся в Подмосковье самолет упал в лесу и взорвался, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
15:54 Перед падением «Суперджет» подал сигнал бедствия, пишет Baza. Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. В итоге он рухнул при заходе на третий круг.
15:49 Самолет «Сухой Суперджет», по предварительным данным, упал в Подмосковье во время тестового полета после планового ремонта, сообщили ТАСС в оперативных службах.
15:47 ⚡️ Предварительно, рухнувший пассажирский самолет долгое время кружил в районе Воскресенска, сообщает телеканал «Звезда». При этом на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 он до сих пор летит.
15:46 Место падения Sukhoi Superjet 100 пока не обнаружено, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
15:45.
15:41 По данным Telegram-канала 112, рухнувший самолет вылетел с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Сейчас на место следуют экстренные службы.
Источник SHOT при этом сообщает, что Sukhoi Superjet 100 вылетел на испытания с аэродрома Жуковский.
15:40 Здравствуйте, дорогие читатели! СМИ сообщили о падении самолета Sukhoi Superjet 100 в районе Коломны. «Газета.Ru» ведет прямую трасляцию.