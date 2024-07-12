Самолет «Суперджет» упал в Подмосковье

«Все летят по одному курсу, а этот как будто ложился на обочину и шел ниже, чем обычные самолеты. Еще я обратил внимание на какой-то свист, будто он турбину продувал. Но двигатели работали у него. Ни дыма, ни гари не было… Пролетел над нашей деревней, а потом резко вниз пошел и километрах в трех от нас упал. Сразу черный дым пошел, окна задребезжали».