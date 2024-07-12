Массовые отключения света проведут в Ростове-на-Дону с 15 по 22 июля

Отключения электричества в Ростове-на-Дону собираются провести не следующей неделе, с 15 по 22 июля 2024 года. Подробный график опубликовали на сайте компании «Донэнерго».
Планируемые отключения по адресам на 15 июля:
Доломановский, 17, Медногорская, 2−68, Абаканская, 51−75, Щербакова, 100−116, 111, Арефьева, 87−101, 86−92, Орехово-Зуевский, 1−11, 2−8, Лесозащитная, 1−23, 2−30, Печорская, 1−31, 2−36, Двинская, 1−15, 32−46;
16 июля:
Комарова 24/А, Московская, 51, Соборный, 17−21, 22, Темерницкая, 55, 57, Серафимовича, 58, 40 лет Победы, 73 Д, Е, 40 лет Победы, 75 Д, Е, Ж, с/т «Ириния»;
17 июля:
Буденновский, 73−91, Варфоломеева, 222а/108а — 232, 195−211;
18 июля:
Комарова, 24/А, Круглая, 1, Ленинградская, 2−18, 9−21, Старобельский, 2−8, 1−29, Спартаковская, 1−21, 2−26, Стачки, 16, Гриба, 1−21, 2−54, Ванина, 1−21, 2−22, Ривкина, 1−15, 2−20, 2-я Усадебная, 1−11, 2−22, 3-я Усадебная, 1−13, 2−8, Пригородное лесничество;
19 июля:
Круглая, 1, 3-я Кольцевая, 1а, 4-я линия, 4−18, 5−17, 6-я линия, 2−18, 1−11, Советская, 43, 47/1, 51, 1-ая Майская, 42−48, 61;
22 июля:
Солидарности, 226−236, 267−279, Кржижановского, 221−235, 236−252, Гарибальди, 1−33, 2−26.