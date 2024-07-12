Что в Эминем тебе моём: почему новый альбом рэпера похож на провал

Во-вторых, Эминем прорвался к славе из самых низов. На момент выхода The Real Slim Shady — пластинки 1999 года, сделавшей его звездой планетарного масштаба, — Эминему уже было 26 лет, и какую-никакую жизнь он пожил. Его прошлое было полноценной частью его образа и музыки. Одиночество в трейлер-парке, проблемы в отношениях с матерью, нищета, погибшие от перестрелок друзья и родственники, попытки самоубийства, — обо всем этом рэпер не только охотно говорил в интервью, но и очень много искренне читал на своих альбомах. Потом он снялся в автобиографическом фильме «Восьмая миля», моментально ставшим кинохитом. Все это создавало дополнительные точки соприкосновения Эминема и его аудитории, видевшей в судьбе рэпера свою мечту — стать человеком, который достиг высот несмотря ни на что.