Что в Эминем тебе моём: почему новый альбом рэпера похож на провал

Табуированные темы, вплоть до расчлененки, артист освещал в образе еще одного альтер-эго — Слима Шэйди. Именно Шэйди был горячо нелюбим консервативной американской публикой и обожаем миллионами подростков и молодых людей. Именно от его лица рэпер читал на My Name Is и, разумеется, The Real Slim Shady — прорывных синглах Эминема. Именно Слим Шэйди, казалось, ушел в прошлое в 2008 году, когда Маршалл Мэтерс избавился от наркотической зависимости и на долгие годы обратился в своем творчестве к минимально эпатажной и по большей части личной музыке. И именно Слима Шэйди воскрешают и убивают на новом альбоме, который так и называется: «Смерть Слима Шэйди (Смертельный удар)».