Икона Тихвинской Божией матери останется в Петербурге

Недавно народный художник Никас Сафронов передал в дар Русской православной церкви икону Тихвинской Божией матери. Церемония проходила Петропавловском соборе Петропавловской крепости. Тогда же было решено, что икона останется в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Многие полностью согласны с тем, что лучшим местом для постоянного пребывания этой иконы будет храм Воскресения Христова на Васильевском острове, — отметил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Как рассказал Сафронов, до того, как он выкупил икону, она находилась у одного их ее хранителей. Последний был уверен, что ее создали в 17 веке. И только при реставрации специалисты выяснили, что ее написали, предположительно, в конце 15 века.
— Икона особая, намоленная. Она защищает от врагов, несет чудодейственную силу. Я буду счастлив, если к ней будут обращаться молящиеся. Она будет помогать всем, — сказал художник.