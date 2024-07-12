День Ашура: история, традиции и значимость мусульманского праздника

По преданию, за несколько лет до этих событий старший внук пророка, Хасан, заключил соглашение с правителем Омиядского халифата Муавией о том, что тот не передаст своему сыну власть по наследству. Но сын Муавии, Язид, нарушил договор, узурпировал власть и захотел подчинить себе Хусейна, младшего брата Хасана. Язид искал подходящую возможность, и когда Хусейн отправился в город Куфу с 72 членами своей семьи, решил напасть. Со своим войском он остановил путников недалеко от реки Евфрат. Силы были неравны, но внук Мухаммада и его единомышленники отказались подчиниться Язиду и признать его халифом. После этого их подвергли жестоким пыткам и убили: тела жгли, головы прибивали к крестам, а трупы топтали лошадьми. Самому Хусейну нанесли десятки колотых ран и обезглавили.