Rolex подал в суд на гражданина Казахстана

Как сообщила 12 июля пресс-служба столичного суда, 19 июня 2023 года на гражданина Казахстана был зарегистрирован товарный знак «C.».
«4 сентября 2023 года от имени представителя Rolex SA поступило возражение на аннулирование данного товарного знака. По мнению Rolex SA, отечественный потребитель будет ассоциировать данный товарный знак с известной швейцарской компанией, а именно с ее товарным знаком COSMOGRAPH. 20 февраля 2024 года решением апелляционного совета Министерства юстиции РК отказано в аннулировании товарного знака “C.”.
Отмечается, что указанное решение апелляционного совета обжаловано представителем Rolex SA в административном суде столицы.
«Компания требования мотивировала тем, что товарные знаки “C.” и COSMOGRAPH являются сходными до степени смешения, что может повлечь введение в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Судом при рассмотрении дела установлено, что компания Rolex SA является владельцем товарного знака COSMOGRAPH по международной регистрации с приоритетом от 4 мая 1961 года в отношении товаров 14 класса, а именно части часов всех видов и их компонентов».
По мнению суда, именно эта словесная часть является доминирующей в семантическом плане, на которой строится общее впечатление потребителя.
Таким образом, суд пришел к выводу, что велика вероятность смешения товаров под маркировкой товарных знаков «C.» и COSMOGRAPH, что может повлечь введение в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
«Кроме того, судом были изучены страницы “C.” в социальных сетях, через поисковую систему “Google” под запросом купить часы “C.” выдано множество результатов со ссылками на продукцию компании Rolex SA. Также по инициативе суда привлечен специалист для дачи заключения по степени смешения товаров. Согласно проведенному специалистом расчету процент совпадающих признаков комбинированного товарного знака “C.” и словесного товарного знака COSMOGRAPH составляет 65%, что судом оценено как сходство до степени смешения».
С учетом установленных обстоятельств суд признал решение апелляционного совета Министерства юстиции РК от 20 февраля 2024 года и регистрацию товарного знака «C.» незаконными.
Судебный акт не вступил в законную силу.