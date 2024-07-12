Rolex подал в суд на гражданина Казахстана

«Компания требования мотивировала тем, что товарные знаки “C.” и COSMOGRAPH являются сходными до степени смешения, что может повлечь введение в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Судом при рассмотрении дела установлено, что компания Rolex SA является владельцем товарного знака COSMOGRAPH по международной регистрации с приоритетом от 4 мая 1961 года в отношении товаров 14 класса, а именно части часов всех видов и их компонентов».