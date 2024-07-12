Новым худруком Александринского театра назначен Никита Кобелев

Кобелев в 2011 году окончил режиссерский факультет в РАТИ-ГИТИС. С 2012 по 2020 годы был штатным режиссером-постановщиком в Московском академическом театре им. В. Маяковского, с 2016 по 2020 годы — заместитель художественного руководителя.