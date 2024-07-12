Новым худруком Александринского театра назначен Никита Кобелев

«Народный артист России, лауреат Государственных премий России Валерий Фокин, работавший в должности художественного руководителя театра более 20 лет, с августа 2003 года, теперь продолжит служение александринской сцене на посту президента театра», — отметили там.
Кобелев в 2011 году окончил режиссерский факультет в РАТИ-ГИТИС. С 2012 по 2020 годы был штатным режиссером-постановщиком в Московском академическом театре им. В. Маяковского, с 2016 по 2020 годы — заместитель художественного руководителя.
С июня 2023 года был главным режиссером Александринского театра.
9 июля «Известия» рассказали, что в Театре наций репетируют новый спектакль «Я не убивала своего мужа» по роману современного китайского хитмейкера Лю Чженьюня, переведенного на русский язык под названием «Я не Пань Цзиньлянь».