Ник Кейв признался, что не любит писать песни

«Я рад, что этот альбом существует, но это было болезненно. Я ненавижу слышать, как группы говорят о том, как болезненно было создавать пластинку, ибо я им не верю. Но Ghosteen действительно сопровождался агонией, и я не хотел бы повторять это», — признался музыкант.