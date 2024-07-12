Ник Кейв признался, что не любит писать песни

Музыкант Ник Кейв назвал написание песен «невеселым процессом». Из-за этого артист иногда откладывает сочинительство.
«Мне не нравится писать песни. Написание песни — это глубоко загадочный, абстрактный, полный тревоги процесс, совсем не веселый. Играть с ребенком здорово, но родить ребенка — чертов кошмар. Поэтому я откладываю это до тех пор, пока не могу откладывать дальше», — поделился Ник Кейв в свежем интервью MOJO.
По словам исполнителя, среди прочего ему было тяжело работать над альбомом Ghosteen (2019), который посвящен его сыну Артуру, погибшему в 2015 году.
«Я рад, что этот альбом существует, но это было болезненно. Я ненавижу слышать, как группы говорят о том, как болезненно было создавать пластинку, ибо я им не верю. Но Ghosteen действительно сопровождался агонией, и я не хотел бы повторять это», — признался музыкант.
30 августа выйдет новый альбом Ника Кейва Wild God. Артист заверил, что лонгплей записан «не через призму утраты» двоих сыновей (после Артура, в 2022-м, погиб второй сын Кейва Джетро).
В преддверии премьеры Ник Кейв и его коллектив The Bad Seeds представили синглы Frogs и Wild God.