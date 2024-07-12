Главные новости недели с 8 по 12 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями недели с 8 по 12 июля 2024 года.
В Подмосковье потерпел крушение SSJ 100
В Подмосковье разбился Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Газпром авиа» без пассажиров. Экипаж из трех человек погиб. Самолет выполнял перегоночный рейс после техобслуживания.
Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ
Владимир Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ с 2025 года, со ставками от 13% до 22% в зависимости от дохода. Базовая ставка в 13% сохранится для доходов до 2,4 млн рублей в год.
Байден заявил о твердом намерении участвовать в выборах
Президент США Джо Байден заявил, что продолжит участие в президентских выборах, несмотря на внутрипартийную критику. Он уверен, что является лучшим кандидатом для победы над Дональдом Трампом в 2024 году.
Лидеры 24 стран на саммите НАТО подписали «Украинский договор»
На саммите НАТО 24 страны и лидеры ЕС подписали «Украинский договор», обязуясь реализовать пакет инициатив и собраться для обсуждения поддержки Украины в случае будущего нападения России.
ФСБ предотвратила теракт на крейсере «Адмирал Кузнецов»
ФСБ предотвратила теракты на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» и против военнослужащих Минобороны. Украинский агент «Олег» через мессенджер пытался склонить россиянина к теракту. Попытка была пресечена.
Программу семейной ипотеки продлили до 2030 года
Минфин продлил программу семейной ипотеки по ставке 6% до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми до 6 лет и включает покупку квартир в новостройках или строительство индивидуальных домов.
Метеорологи рассказали, сколько продлится жара в регионах России
Жаркая погода в средней полосе России сохранится до двух недель. В Москве и области жара продлится до 20 июля, с температурами 27−31°C. В южной половине европейской части России жаркие температуры останутся выше нормы до конца этой недели.