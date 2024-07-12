Звук поставит музыкальный автобус на Тверском бульваре в выходные

На два дня ряд центральных улиц столицы станут пешеходными. В рамках фестиваля гости смогут посетить семейные завтраки, обеды и ужины в местных заведениях, посмотреть театрализованные представления и выступления артистов, побывать на модном маркете, поиграть в настольный теннис и многое другое.