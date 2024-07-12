Звук поставит музыкальный автобус на Тверском бульваре в выходные

В эти выходные автобус с музыкой от HiFi-стриминга Звук будет развлекать горожан и гостей Москвы. Мероприятие пройдет при поддержке АКИ (Агентства креативных индустрий). Оно станет частью фестиваля «Лето в Москве».
Автобус расположится на Тверском бульваре, у памятника Тимирязеву, 13−14 июля. С 10:00 до 17:00 будет играть фоновая музыка, а с 17:00 до 23:00 — диджей-сет.
На два дня ряд центральных улиц столицы станут пешеходными. В рамках фестиваля гости смогут посетить семейные завтраки, обеды и ужины в местных заведениях, посмотреть театрализованные представления и выступления артистов, побывать на модном маркете, поиграть в настольный теннис и многое другое.
Ранее сообщалось, что на рок-фестивале YЛЕТАЙ в Удмуртии будет отдельная сцена HiFi-стриминга Звук.