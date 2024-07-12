Спасло чудо: В Приднестровье ребенок успел выскочить из автомобиля за секунду до того, как на него упало огромное дерево

Отец с сыном приехали на рыбалку в Меренешты Слободзейского района.
Автомобиль припарковали недалеко от лагеря «Днестровские зори».
Пока мужчина ловил рыбу, 14-летний мальчик решил посидеть в машине. Вдруг, услышал треск и увидел, как на него начинает заваливаться огромная ива, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Всё решили секунды. Подросток успел выскочить из авто в последний момент. Ива упала и оставила на Hyundai приличные вмятины.
Происшествие произошло в среду, 10 июля.
Пилили дерево и вызволяли машину из плена бендерские спасатели. Всё сделали оперативно.