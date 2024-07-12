Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Узбеккосмос» выявил почти две тысячи случаев незаконных поджогов на полях

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Агентство «Узбеккосмос» провело космический мониторинг, который выявил 1 960 случаев сжигания стеблей соломы и их остатков на земельных участках, освобожденных от зерновых культур, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Общая площадь таких полей составила 23 273 гектара. Информация о выявленных нарушениях передана компетентным органам для принятия необходимых мер.

Агентство «Узбеккосмос» напоминает, что сжигание стеблей соломы на пустых полях запрещено. Согласно Гражданскому кодексу за такие действия налагается штраф. Ответственным лицам грозит штраф в размере от трех до пяти базовых расчетных величин, а должностным лицам — от пяти до десяти базовых расчетных величин. Кроме того, виновные обязаны возместить ущерб, причиненный земле и растительному миру.