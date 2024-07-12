«Узбеккосмос» выявил почти две тысячи случаев незаконных поджогов на полях

Общая площадь таких полей составила 23 273 гектара. Информация о выявленных нарушениях передана компетентным органам для принятия необходимых мер.
Агентство «Узбеккосмос» напоминает, что сжигание стеблей соломы на пустых полях запрещено. Согласно Гражданскому кодексу за такие действия налагается штраф. Ответственным лицам грозит штраф в размере от трех до пяти базовых расчетных величин, а должностным лицам — от пяти до десяти базовых расчетных величин. Кроме того, виновные обязаны возместить ущерб, причиненный земле и растительному миру.