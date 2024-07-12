Депутат Немкин рассказал о негативных сторонах анонимности

Отдельное внимание ученый уделяет генеративному ИИ в альтовселенных — он тоже используется как средство сохранения анонимности. Как бы человек ни стремился скрыть свою личность, он может выдать себя характерными особенностями письма. Нейросети вроде ChatGPT решают эту проблему — можно отдать свой пост компьютеру и попросить переписать его другим языком или в стиле другого человека. Кроме того, Лэнс Эллиот подчеркивает, что возможности современного ИИ позволяют создавать невероятно убедительные фейки, которые затем публикуются и распространяются в альтовселенных. При этом предполагаемый автор рассылки не несет ответственность ни за содержание сообщения, ни за последствия, которые оно может спровоцировать.