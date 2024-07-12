В Феодосии открыли часть пляжей после аварии на коллекторе

Запрет на купание и занятия водными видами спорта на пляжах Феодосии действует в связи с аварией на канализационном коллекторе, которая произошла 3 июля. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.