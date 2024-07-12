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В Феодосии открыли часть пляжей после аварии на коллекторе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. В Феодосии открыты пляжи в районе Черноморской набережной. Как сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко, в этой части акватории залива морская вода признана безопасной для купания после аварии на коллекторе.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно результатам исследования морской воды, Роспотребнадзор считает безопасным для купания наш второй городской пляж — это Черноморская набережная», — сообщил Ткаченко в видеообращении в своем Telegram-канале.

При этом пляжи центральной части города — от спортивной базы «Динамо» до морского торгового порта — все еще остаются закрытыми, добавил он. И уточнил, что следующий результат проб воды Роспотребнадзор предоставит в понедельник.

Запрет на купание и занятия водными видами спорта на пляжах Феодосии действует в связи с аварией на канализационном коллекторе, которая произошла 3 июля. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Проход к морю в городе открыт везде, однако предупреждающие таблички и сигнальные флаги размещены на всех официальных пляжах.

В течение первых трех дней после аварии специалисты восстановили естественный сток по коллектору, продезинфицировали место порыва, а также ввели внутрь коллектора пластиковую трубу, что позволило окончательно устранить течь. Сейчас на аварийном участке продолжаются работы, чтобы в дальнейшем ситуация не повторилась.