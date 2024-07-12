Крымский мост «замер» в пробках — ситуация к вечеру пятницы

«По данным на 20:00 в очереди со стороны Керчи находится 605 транспортных средств. Ожидание около двух часов». — сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд на полуостров свободен — очереди перед пунктом досмотра нет.
Пиковые нагрузки на мостовой переход 12 июля пришлись на 16:00 — тогда очередь со стороны Керчи достигала 830 машин. а время ожидания проезда превышало три часа.
Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.
Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.