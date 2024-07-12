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Крымский мост «замер» в пробках — ситуация к вечеру пятницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. К вечеру пятницы очередь автомобилей перед досмотровыми пунктами Крымского моста сохраняется. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативно информации о ситуации на мосту.

Источник: РИА "Новости"

«По данным на 20:00 в очереди со стороны Керчи находится 605 транспортных средств. Ожидание около двух часов». — сказано в сообщении.

При этом со стороны Тамани проезд на полуостров свободен — очереди перед пунктом досмотра нет.

Пиковые нагрузки на мостовой переход 12 июля пришлись на 16:00 — тогда очередь со стороны Керчи достигала 830 машин. а время ожидания проезда превышало три часа.

Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.

Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.