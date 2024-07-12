Родители детей, спасенных из заточения в Уфе, незаконно находились в России

В Уфе двое граждан Таджикистана организовали нелегальное религиозно-просветительское заведение, где учили детей Корану с помощью жестких побоев. Мужчины удерживали в квартире 16 несовершеннолетних и регулярно переезжали, чтобы соседи не жаловались на крики. По данным «Ъ», родители детей знали о происходящем. Несовершеннолетних удалось спасти после побега одного из подростков.