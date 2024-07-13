ГАИ отмечает рост ДТП из-за жары

Там сообщили, что зафиксирован ряд дорожных происшествий по причине ухудшения самочувствия водителей. В частности, речь идет о выездах на полосу встречного движения, съездах в кювет, наездах на препятствия на прямых участках.
«Всплески подобных ДТП происходят в периоды смены погодных условий. Перепады атмосферного давления и жара неблагоприятно сказываются на самочувствии участников дорожного движения, при этом снижается концентрация внимания и скорость реагирования на нештатные ситуации», — отметили в ГАИ.
Инспекторы советуют водителям следить за своим самочувствием, брать в дорогу питьевую воду и необходимые лекарства.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что сотрудники ДПС в сложных погодных условиях ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и пресечение грубых нарушений ПДД.
Особое внимание уделяется местам массового отдыха, добавили там.
Красный уровень опасности
Синоптики объявили на субботу красный уровень опасности на фоне аномальной жары.
Днем во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +35 +37°С. В Минске она составит +35°С.
Небольшое облегчение могут принести кратковременные дожди и грозы, но с высокой температурой воздуха это станет дополнительным фактором для повышенной влажности. При этом атмосферное давление днем будет снижаться.