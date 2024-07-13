Около 4,5 тысячи целевиков уже стали студентами вузов

«Успешно сдали внутреннее вступительное испытание и стали студентами около 4,5 тысячи абитуриентов, что на тысячу больше, чем в 2023 году. Это подтверждает востребованность целевой подготовки как у абитуриентов, так и у организаций», — сказано в сообщении в Telegram-канале Минобра.