Около 4,5 тысячи целевиков уже стали студентами вузов

«Успешно сдали внутреннее вступительное испытание и стали студентами около 4,5 тысячи абитуриентов, что на тысячу больше, чем в 2023 году. Это подтверждает востребованность целевой подготовки как у абитуриентов, так и у организаций», — сказано в сообщении в Telegram-канале Минобра.
Там подчеркивается, что особенно это заметно по медицинским, педагогическим и инженерным специальностям.
По данным министерства, в тройке лидеров по количеству зачисленных целевиков оказались:
- Белорусский государственный медицинский университет — 673 человека;
- Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка — 289 человек;
- Белорусский национальный технический университет — 266 человек.
Целевое обучение
Прием документов от целевиков начался 27 июня. С того дня выпускники школ, заключившие договор с организациями-заказчиками кадров о целевом обучении, могли обращаться в приемные комиссии вузов.
С 4 по 10 июля состоялись вступительные испытания для целевиков. Зачисление проходило по 12 июля. Те, кому не удалось поступить по данному варианту, смогут подать документы позже на общих основаниях.
Поступление по целевому направлению дает возможность бесплатно учиться в высшем или среднем специальном учебном заведении. После его окончания молодой специалист должен отработать в организации, с которой он заключил целевой договор. Срок отработки — пять лет.
Абитуриенты-целевики проходят по отдельному конкурсу и сдают экзамены устно. Конкурс на зачисление формируется на основании среднего балла аттестата и полученной на экзамене отметки.