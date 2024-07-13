Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 13 июля

Сегодня отмечается Международный день головоломки. Праздник установлен в память создания первого в мире пазла. Картограф Джон Спилсбери установил карту на лист дерева, а потом распилил его вокруг каждой отдельной страны — так появилась первая в мире головоломка. Ее использовали не для развлечения, а чтобы учить детей географии. И вообще много лет шарады и ребусы использовали в основном в школах. По мнению психологов, собирание пазлов способствует развитию образного и логического мышления, произвольного внимания, восприятия, в частности различению отдельных элементов по цвету, форме, размеру и так далее, пазл учит правильно воспринимать связь между частью и целым, развивает мелкую моторику. По одной из версий, первым придумал пазлы примерно в 1760 году гравер, картограф и издатель Джон Спилсбери. Он сделал увлекательную головоломку — распилил черно-белую бумажную географическую карту, предварительно наклеенную на деревянную основу, по линиям государственных границ. Карту было предложено собрать заново. До начала XIX века пазлы использовали как учебное пособие.