Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 13 июля

Что интересного произошло 13 июля
В Казахстане сегодня отмечают свой профессиональный праздник сотрудники специального государственного органа — Комитета национальной безопасности Республики, который является составной частью системы суверенитета Казахстана и обеспечения ее безопасности.
В этот день, 13 июля 1992 года, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом образовал Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. Как раз с этого дня и начался отсчет истории казахстанского КНБ, а эта дата стала профессиональным праздником. Комитет сегодня составляет единую систему органов национальной безопасности Республики Казахстан, в состав которой входят территориальные органы, департаменты и структурные подразделения, районные управления (отделы, отделения) и органы военной контрразведки, а также Пограничная служба КНБ, служба «Барлау» КНБ, научно-исследовательские учреждения и подразделения специального назначения.
В Черногории сегодня отмечается День государственности. Этот праздник установлен в память о годовщине признания на Берлинском конгрессе в 1878 году Черногории как 27-го независимого государства в мире. Кроме того, 13 июля в 1941 году черногорцы подняли восстание против нацистских оккупантов и встали на сторону партизанского коммунистического движения. День государственности Черногории не следует путать с Днем независимости Черногории. Последний проводится ежегодно 21 мая в честь проведенного в 2006-м всенародного референдума, на котором 55,5% жителей страны высказались за обретение суверенитета Черногорией.
В США сегодня отмечают Национальный день картофеля фри. Картофель фри — это жареные до хрустящей корочки брусочки картошки. Бельгийцы утверждают, что это они придумали картофель фри, а французы подло украли их изобретение. В 1840-х годах на улицах Парижа появилась закуска для простого люда — картофельные ломтики, жареные в большом количестве растительного масла. По мнению жителей Бельгии, это их национальное блюдо. Доказательством тому служат факты, представленные в тематическом музее Фритмузеум в Брюсселе. Около 10% всего картофеля, выращиваемого в мире, попадает в сети быстрого питания, в которых картофель фри опережает по популярности гамбургеры и чизбургеры.
Сегодня отмечается Международный день головоломки. Праздник установлен в память создания первого в мире пазла. Картограф Джон Спилсбери установил карту на лист дерева, а потом распилил его вокруг каждой отдельной страны — так появилась первая в мире головоломка. Ее использовали не для развлечения, а чтобы учить детей географии. И вообще много лет шарады и ребусы использовали в основном в школах. По мнению психологов, собирание пазлов способствует развитию образного и логического мышления, произвольного внимания, восприятия, в частности различению отдельных элементов по цвету, форме, размеру и так далее, пазл учит правильно воспринимать связь между частью и целым, развивает мелкую моторику. По одной из версий, первым придумал пазлы примерно в 1760 году гравер, картограф и издатель Джон Спилсбери. Он сделал увлекательную головоломку — распилил черно-белую бумажную географическую карту, предварительно наклеенную на деревянную основу, по линиям государственных границ. Карту было предложено собрать заново. До начала XIX века пазлы использовали как учебное пособие.
Исторические события 13 июля в мире
1938-й — первый телетеатр открылся в Бостоне;
1949-й — Папа Римский Пий XII объявил, что любой католик, сознательно и добровольно вступивший в ряды компартии или иным образом поддерживающий ее, будет отлучен от церкви;
1973-й — вышел первый альбом группы Queen;
1985-й — в Лондоне и Филадельфии одновременно прошли концерты Live Aid в помощь голодающим в Африке.
Исторические события 13 июля в Казахстане.
2009-й — в Алматы в киноцентре «Арман» состоялся предпремьерный показ для СМИ фильма казахстанского режиссера Ахана Сатаева «Заблудившийся» с участием творческой команды студии Sataifilm, выпустившей картину;
2013-й — в эфир национального телеканала «Казахстан» вышел новый сериал о работе отечественных служб МЧС «Спасатель».
Дни рождения знаменитостей 13 июля в мире
В 1923 году родился Михаил Пуговкин — советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР (1988) (фильмы «12 стульев», «Свадьба в Малиновке», «Спортлото-82» и другие);
в 1942 году родился Харрисон Форд — американский киноактер (фильмы «Звездные войны», «Бегущий по лезвию»);
в 1944 год родился Борис Клюев — советский и российский актер театра и кино, педагог, профессор. Народный артист Российской Федерации (2002). Популярность актеру принесла роль графа Рошфора, доверенного лица кардинала Ришелье в музыкальном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера». В 2000-е стал сниматься в телесериалах. Наиболее известными стали роли Николая Петровича в сериале «Воронины» и начальника ГУ МВД генерала Мерзлякина в криминальном детективе «Улицы разбитых фонарей»;
в 1969 году родился Олесь Бузина — украинский писатель, журналист, телеведущий.
Кто родился 13 июля в Казахстане
В 1971 году родился Ержан Сулейменов — известный в Казахстане телеведущий, телепродюсер, основатель общественного фонда «Институт Медиа стандартов» в Казахстане.
День смерти знаменитостей 13 июля в мире
В 1924 году умер Альфред Маршалл — английский экономист, представитель кембриджской школы экономики;
в 1927 году умер Александр Жиркевич — русский писатель, коллекционер, общественный деятель;
в 1944 году умер Сергей Булгаков — философ, богослов, публицист;
в 1945 году умерла Алла Назимова — американская актриса и продюсер.
13 июля в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник Двенадцать апостолов. Православная церковь сегодня вспоминает 12 учеников Иисуса Христа. День посвящен людям, которые первыми поверили в Христа, пошли за ним и были готовы безоговорочно отдать за него все, что у них было — даже жизнь. Имена 12 учеников Иисуса: Петр и его брат Андрей, Иаков Зеведеев и его брат Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей (Иуда Иаковль), Симон Зилот и Матфий. Двенадцать самых близких учеников были рядом с Сыном Божьим до конца его земного пути и продолжили нести учения Христа, не усомнившись в них ни на миг.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Петр, Иаков, Фома, Иван, Филипп, Матфей, Фаддей, Степан, Софроний, Михаил и Павел.