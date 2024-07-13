Пореченков объяснил, почему VIII Фестиваль нового российского кино посвящен сказкам

«За последнее время [в российском кино] появилось большое количество сказок. Это такой феномен ― сказки, ― который собирает огромную кассу и огромное количество зрителей, поэтому мы хотели поговорить с кинематографистами, в чем фокус, почему получилось именно так, почему сказки стали так интересны, популярны. Мы решили вспомнить те добрые сказки, которые были сняты давным-давно, еще в Советском Союзе», ― отметил собеседник.