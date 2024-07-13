Артур Бетербиев о травме: С коленом все нормально, восстанавливаюсь

Российский боксер, чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев, который присутствует на турнире «Ночь чемпионов IBA» в подмосковном Серпухове, рассказал о своем самочувствии после травмы.
Напомним, что 4 мая стало известно, что Бетербиев получил разрыв мениска во время подготовки к объединительному бою с чемпионом IBO и WBA Дмитрием Биволом. Их поединок, намеченный на 1 июня, был перенесен. Встреча двух лучших полутяжей теперь состоится 12 октября в Саудовской Аравии.
— Когда ехал на турнир в Серпухове, не ожидал увидеть такое крутое шоу, — признался Бетербиев в разговоре с журналистами. — Что касается меня, то самочувствие нормальное, восстанавливаюсь, прихожу в себя. Колено не беспокоит, все нормально. Но что-то говорить о бое с Биволом пока не буду. Может, поближе к поединку.
Бетербиев также сообщил «Матч ТВ», что контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе против соотечественника Дмитрия Бивола пока не подписан, но договоренность о проведении боя достигнута.