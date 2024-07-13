Артур Бетербиев о травме: С коленом все нормально, восстанавливаюсь

— Когда ехал на турнир в Серпухове, не ожидал увидеть такое крутое шоу, — признался Бетербиев в разговоре с журналистами. — Что касается меня, то самочувствие нормальное, восстанавливаюсь, прихожу в себя. Колено не беспокоит, все нормально. Но что-то говорить о бое с Биволом пока не буду. Может, поближе к поединку.