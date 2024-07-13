Олимпийский чемпион Батыргазиев завоевал временный пояс WBA

Начало поединка осталось за россиянином, однако третий раунд получился опасным для Альберта. Он пропусти удар Кэрролла, который тут же бросился добивать оппонента. Но Батыргазиев выстоял, пришел в себя и начал наращивать темп, давление и атаковать. В девятом раунде Кэролл получил удар по печени и оказался на настиле ринга. Ирландец смог с трудом подняться, но потом снова не удержался на ногах. Судья остановил поединок.