Олимпийский чемпион Батыргазиев завоевал временный пояс WBA

Олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев стал победителем турнира «Ночь чемпионов IBA», который проходит в подмосковном Серпухове, и завоевал временный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе (до 58,9 кг).
Батыргазиев дрался в со-главном событии вечера с ирландцем Джоно Кэрроллом, которого победил техническим нокаутом в девятом раунде.
Начало поединка осталось за россиянином, однако третий раунд получился опасным для Альберта. Он пропусти удар Кэрролла, который тут же бросился добивать оппонента. Но Батыргазиев выстоял, пришел в себя и начал наращивать темп, давление и атаковать. В девятом раунде Кэролл получил удар по печени и оказался на настиле ринга. Ирландец смог с трудом подняться, но потом снова не удержался на ногах. Судья остановил поединок.
Как ранее сообщалось, победитель этого противостояния в течение четырех месяцев должен встретиться с полноценным чемпионом WBA американцем Ламонтом Роучем.
На профессиональном ринге на счету Альберта Батыргазиева 11 побед (8 нокаутом) и не ни одного поражения.