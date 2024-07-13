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ТАСС: Sukhoi Superjet в Подмосковье мог разбиться из-за столкновения с птицами

Источник: Российская газета

Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье могло стать попадание птиц в двигатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По словам собеседника агентства, на небольшой высоте и при незначительной скорости это может привести к быстрому развитию неконтролируемой ситуации.

Стоит напомнить об авиационном инциденте в США в 2009 году. У вылетевшего из Нью-Йорка лайнера отказали оба двигателя после попадания в них птиц. Пилоты смогли посадить Airbus на реку Гудзон.

На борту было 148 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто серьезно не пострадал.

Ранее в оперативных службах назвали предварительную причину крушения Sukhoi Superjet 100 — стать отказ двигателя или других критически важных систем самолета.

Окончательную причину назовут только после проведения всех следственных мероприятий.

По мнению экспертов, скорее всего, имели место какие-то технические неполадки.

Напомним, Sukhoi Superjet 100 разбился в Московской области днем 12 июля. На борту был только экипаж. Три человека погибли.