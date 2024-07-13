Гаджимагомедов стал полноценным чемпионом WBA в бриджервейте

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр-2020, чемпион Европы-2024 Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг).
В главном бою на турнире «Ночь чемпионов IBA» в подмосковном Серпухове Гаджимагомедов бился за вакантный пояс с китайцем Чжаном Чжаосинем, у которого выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде.
Гаджимагомедов обрушил на соперника град ударов по голове — и одиночных, и в сериях. У Чжана уже во втором раунде было разбито лицо (хотя и Муслим в концовке получил сечку), но он выдержал очень много атак россиянина. В итоге рефери устал смотреть на избиение китайского боксера и досрочно остановил поединок, рассчитанный на 12 раундов.
Накануне на церемонии взвешивания глава IBA Умар Кремлев заявил, что победитель этого боя получит кабриолет при условии досрочной победы до пятого раунда.
Гаджимагомедов дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2021 года. У него в активе четыре победы (три нокаутом) и ни одного поражения.
Муслим стал одним из четырех российских боксеров, которые владеют полноценными чемпионскими титулами по престижным версиям. В этот список также входят два наших полутяжа (весовая категория до 79,38 кг) Дмитрий Бивол (WBA) и Артур Бетербиев (IBF, WBO и WBC), а также Бахрам Муртазалиев (IBF, вес до 69,9 кг).
Напомним, что в со-главном событии шоу в Серпухове олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев также техническим нокаутом, но в девятом раунде, одолел ирландца Джоно Кэрролла и завоевал временный пояс WBA во втором полулегком весе.