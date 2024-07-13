Гаджимагомедов стал полноценным чемпионом WBA в бриджервейте

Гаджимагомедов обрушил на соперника град ударов по голове — и одиночных, и в сериях. У Чжана уже во втором раунде было разбито лицо (хотя и Муслим в концовке получил сечку), но он выдержал очень много атак россиянина. В итоге рефери устал смотреть на избиение китайского боксера и досрочно остановил поединок, рассчитанный на 12 раундов.