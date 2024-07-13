Момент падения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной попал на видео

Момент крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в районе подмосковной Коломны попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.
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На них видно, как лайнер на большой скорости врезается в землю и взрывается. В ту же секунду над верхушками деревьев появляется столб густого черного дыма.
Напомним, Sukhoi Superjet 100 разбился в пятницу вечером в районе Коломны. Три человека на его борту — два пилота и штурман — погибли.
Известно, что самолет вылетел с аэродрома авиационного завода имени П. А. Воронина в Луховицах, где проходил техническое обслуживание. По предварительным данным, причиной крушения лайнера мог стать отказ двигателя.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.