В Москве арестована известная бизнес-коуч Наталья Закхайм

В апреле 2023 года при попытке пересечь границу была задержана Елена Блиновская, известная как «королева марафонов». Несколько участниц ее марафонов обратились в правоохранительные органы, заявив о мошенничестве. Позднее Блиновская была задержана по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело против нее составило 46 томов.