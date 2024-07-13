Суд закрыл дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве

Доказательствами, о которых идет речь, были боевые патроны, переданные полиции Нью-Мексико. Эти доказательства предполагают, что боевые патроны, попавшие на съемочную площадку, поступили от поставщика реквизита, а не от оружейника фильма, сказал адвокат Болдуина Алекс Спиро. Свидетель подтвердил на суде, что спецпрокурор Кари Моррисси принимала непосредственное участие в принятии решения о представлении доказательств в совершенно другое дело, отдельно от других материалов по делу о стрельбе на съемочной площадке.