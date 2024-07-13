Суд закрыл дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве

Судебный процесс по делу известного американского актера Алека Болдуина о непреднамеренном убийстве завершился в пятницу, 12 июля.
Судья Мэри Марлоу Соммер. Фото: REUTERS
Судья штата Нью-Мексико Мэри Марлоу Соммер прекратила дело и обвинил власти штата в сокрытии доказательств, касающихся того, как боевые патроны оказались на съемочной площадке, где была смертельно ранена кинооператор Халина Хатчинс.
Всего через несколько дней после начала судебного разбирательства судья Мэри Марлоу Соммер вынесла решение в пользу актера и согласилась, что обвинения против Болдуина должны быть сняты, постановив, что государство скрыло доказательства, которые были бы выгодны актеру. Об этом пишет The Guardian.
Новость была встречена с облегчением 66-летним Болдуином, который плакал, обнимал своих адвокатов и жену, когда судья озвучивала свое решение.
Актер быстро покинул суд, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.
Доказательствами, о которых идет речь, были боевые патроны, переданные полиции Нью-Мексико. Эти доказательства предполагают, что боевые патроны, попавшие на съемочную площадку, поступили от поставщика реквизита, а не от оружейника фильма, сказал адвокат Болдуина Алекс Спиро. Свидетель подтвердил на суде, что спецпрокурор Кари Моррисси принимала непосредственное участие в принятии решения о представлении доказательств в совершенно другое дело, отдельно от других материалов по делу о стрельбе на съемочной площадке.
День был полон поворотов, достойных голливудской драмы, отметили наблюдатели. Еще один спецпрокурор Эрлинда Джонсон сложила свои полномочия. В итоге сама Моррисси заняла место обвинителя.
Во время дачи показаний адвокат Болдуина спросил ее, называла ли она актера «высокомерным придурком» в разговоре со свидетелем.
Напомним, Болдуина обвиняли в непреднамеренном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина». В 42-летнюю женщину актер выстрелил случайно. В пистолете, который он взял в руки во время репетиции, оказался один боевой патрон.
В случае признания виновным Болдуину грозило 18 месяцев тюрьмы.